"Estou solteira, feliz e focada na carreira", afirma Lore Improta

Cantora, dançarina e apresentadora, Lore Improta está investindo cada vez mais na sua carreira para atender aos diferentes públicos que a acompanham. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a baiana falou sobre seu projeto de trabalho atual, planos para o futuro, além de comentar as especulações envolvendo sua vida amorosa.

De onde surgiu a inspiração para sua atual música de trabalho, "Remelexo"?

Na verdade eu recebi essa música de uma fã, da Thaci Coelho. Eu escuto muito os meus fãs, já que são eles que consomem o meu trabalho, e fiz uma convocação de compositores. A música da Thaci chamou muito a minha atenção e do Fred, meu diretor artístico. Vi que se encaixou direitinho com a nossa proposta, que é trazer através da música uma identidade mais nacional para os pequenos, que na verdade está presente nos meus outros lançamentos, também. É trazer um pouco do ritmo brasileiro com estrofes que fazem as crianças dançarem, se divertirem e serem crianças mesmo. E esse lançamento é muito isso, passinhos para dançarmos juntos! Quero fazer com que eles apreciem a riqueza da nossa cultura, a variedade de ritmos que temos.

Como é a receptividade do público infantil durante os seus shows? Qual a música que os pequenos mais pedem?

Graças a Deus todos têm aceitado muito bem esse projeto e estou muito feliz com todo esse carinho que tenho recebido das crianças. Agora em agosto terei a reestreia do musical “O Fantástico Mundo de Lore”, estaremos no TCA e os ingressos já estão quase esgotados, não faz nem um mês que abrimos as vendas. Sempre foi o meu sonho me apresentar no Teatro Castro Alves e ainda mais tendo como carro-chefe esse projeto, que também é um sonho que se realiza. Fora que o “Show da Lore”, que eu tenho percorrido em alguns estados, também está sempre com alta lotação. Isso é muito gratificante! Acho muito lindo ver todos eles dançando comigo, cantando e o clima animado que fica no ambiente. Minha música mais escutada é “Aula de Dancinha”, mas eles cantam todas comigo. “Remelexo” será assim também. (risos)

No próximo dia 8 de outubro você completa um ano com o musical "O Fantástico Mundo da Lore". Qual avaliação você faz do projeto nesse tempo? Percebe um retorno dele? Pretende mudar ou acrescentar algo?

Estamos crescendo cada vez mais e, após essa reestreia em Salvador, vamos conseguir levar o espetáculo para outras cidades aqui no Nordeste. As crianças estão gostando muito, porque é lúdico, conta uma história e tem a dança como fio condutor e faz com que todos se animem comigo. Estamos sempre de olho no que podemos afinar, claro, e de incluir o novo repertório que lanço, mas estou muito feliz com o resultado que estamos conseguindo.

Você irá fazer algum tipo de comemoração pelo aniversário do musical?

Olha, eu diria que no dia 24 de agosto, que é quando eu me apresento no TCA com a casa já está cheia, já será uma comemoração e tanto!

É certo que você tem fãs de todas as idades, a exemplo dos adultos. Além do seu canal no You Tube e das apresentações do "Show da Lore", você tem ou pretende lançar alguma novidade para esse público?

Com a apresentação no teatro chegando, estou um pouco mais focada nesse projeto com as crianças e tenho buscado novidades nesse segmento também, mas eu continuo atualizando semanalmente o meu canal no YouTube, onde sempre lanço novos vídeos com coreografias. No Instagram também, sempre solto algo por lá. Além disso, o programa “Me Deixa Dançar”, da GNT, também foi um sucesso e tem esse público mais maduro. Acho massa conectar com essa faixa etária através da dança. Os dois são trabalhos importantes para mim e um não anula o outro, o que me dá a liberdade de continuar a fazer o que mais amo.

Por quais cidades sua turnê infantil deve passar?

Vamos passar por Manaus, Aracajú, São Luís, além de Salvador, claro. Queremos rodar o país!

Você já pensou em compor e cantar músicas para o público adulto também?

Por enquanto não. As minhas composições e lançamentos musicais infantis vieram dessa necessidade que eu senti quando, ao planejar o musical, percebi que temos poucas músicas dançantes atuais para a criançada – o que não é o caso do público adulto, temos lançamentos diários a respeito. Então, até o momento, é um projeto exclusivamente para os pequenos.

Quais os próximos passos da sua carreira?

Estou focada no “O Fantástico Mundo da Lore”, nesses projetos com as crianças. Para isso, tenho estudado muito sobre os ritmos brasileiros para as próximas músicas, além de estar de olho também nos novos ritmos que estão surgindo, como o BregaFunk, por exemplo. Vamos lançar ainda esse ano mais novidades, mas ainda não posso dar muitos detalhes. Além disso, tenho minha carreira como apresentadora que é outra vertente que amo exercer e é algo que tenho me dedicado. Em breve novos projetos vão surgir e eu conto mais! (risos)

Recentemente você afirmou que não descartaria a possibilidade de um retorno com Léo Santana. Mesmo deixando de ter contato com ele, os fãs do casal ainda podem ter alguma esperança?

Gente, eu estou solteira, feliz e focada na minha carreira nesse momento. Tem tantas coisas bacanas acontecendo agora e que estou planejando para os próximos meses! É isso que importa.

Alguns sites chegaram a afirmar que você estava envolvida com o jogador Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e você negou. Essas especulações da imprensa te incomodam?

Eu entendo que as pessoas sentem curiosidade sobre a minha vida, não me importo com isso, só me incomoda quando soltam mentiras como foi o caso desta. De qualquer forma, como eu disse, estou focada na minha carreira, em realizar os meus sonhos e viver a minha vida.

*Estagiária sob supervisão da editora Maiara Lopes

