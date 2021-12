"Estou no maior gás, a Bahia vai tremer!", diz Safadão sobre show no Salvador Fest

A décima quarta edição do Salvador Fest irá reunir grandes nomes de diversos ritmos musicais, e o cantor Wesley Safadão não poderia ficar de fora dessa. Recentemente, o artista lançou um novo DVD e o público baiano vai poder conferir o novo repertório em sua apresentação no evento, que acontece no próximo domingo, 15, no Parque de Exposições.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Safadão contou um pouco sobre o que o público pode esperar do seu show, novidades da carreira e o impacto da paternidade em sua vida.

O que os fãs do Safadão podem esperar do show no Salvador Fest? Tem novidades no repertório?

Tem muita música nova sim, em especial as que estão no meu novo DVD, como: “Dois Lados", "Saudade Teimosa", "Medo”, etc. Estou no maior gás para essa apresentação, a Bahia vai tremer!

No último dia 24, você gravou um novo DVD com presenças muito especiais, podemos esperar alguma participação no Salvador Fest?

No dia 24 de agosto gravamos o DVD durante o Garota Vip no Rio de Janeiro e foi incrível, dia 20 agora lançaremos o DVD. Não temos nenhuma parceria confirmada para o Salvador Fest, mas se as agendas “baterem” quem sabe...

A última produção também reuniu uma diversidade de ritmos, podemos dizer que Wesley está se inovando? Temos mais alguma novidade vindo por aí?

Pode dizer que sempre estou buscando o que o público quer, escuto meus fãs e me permito andar por vários estilos musicais. Novidade sempre tem, conforme vamos tornando tudo real vamos divulgando através das redes sociais.

Recentemente, em uma entrevista, você disse que têm a intenção de ter mais filhos, como a paternidade impactou sua vida?

Não é segredo que amo ser pai. Filho é uma benção, e pelos meus, procuro ser cada dia um ser humano maior e melhor para que seja uma referência no caminho deles. É um constante aprendizado.

Sua rotina de shows é super intensa, como se organiza para ficar com a família?

É corrida mesmo minha agenda, mas com boa vontade dá para conciliar tudo na medida do possível. Quando coincidem as agendas, as crianças me acompanham, como foi no Rio de Janeiro com a gravação do DVD. Dia de domingo procuro fazer apresentações mais cedo do que os horários habituais para poder chegar em casa mais rápido e ficar com minha família. Gosto de levar meus filhos na escola, enfim, com amor e dedicação sempre dá para estar juntos.

Desde de 2007, o Safadão estourou e permanece assim, qual o segredo para manter tamanho sucesso?

Não tem segredo não, são anos na estrada, o sucesso é o resultado de toda essa experiência, muito trabalho, uma boa equipe e a sabedoria de escutar e entender o que o público quer.

Como está a repercussão do novo DVD? Os fãs já estão com as letras na ponta da língua?

Antes de gravar fui soltando nas redes sociais algumas músicas novas e em cada show de cada canto desse país, a galera tinha cada uma delas na ponta da língua, enchi meu stories com esses momentos. Tenho os melhores fãs do mundo.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Ashley Malia

