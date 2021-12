"Estarei de volta a Salvador para uma edição da Tardezinha", afirma Thiaguinho

O cantor Thiaguinho estará em Salvador no dia 17 de agosto para comandar a festa "Ousadia & Alegria & Pagodão" para comemorar seus 16 anos de carreira. Mas, antes do show acontecer, o artista conversou com a equipe do Portal A Tarde sobre o novo álbum e também revelou planos para retornar à capital baiana.

Se tem algo que marcou a carreira de Thiaguinho foi o termo "Ousadia & Alegria". Além de ser a música-título do primeiro álbum solo do cantor, também o caracterizou. "O termo ostra bastante da minha personalidade. Acredito que por isso ficou tão marcada no coração dos fãs. Por ser o meu primeiro single solo, demarca uma nova fase da minha carreira. Além de ser uma frase que criei com meu irmão Neymar e acabou virando um lema que espalhamos juntos", explica o artista.

"Ousadia & Alegria & Pagodão"

Cantor afirma que recebe muitas mensagens de apoio dos fãs baianos

O show que será realizado no Armazém Hall faz parte da turnê de Thiaguinho para lançar o álbum "Só Vem". Para os fãs, o cantor já adianta o que não faltará no repertório: "Estou rodando o Brasil com a turnê 'Só Vem!'. Não pode faltar a música-título, 'Só Vem!', além de 'Energia Surreal', 'Ponto Fraco' e 'Deus Quer'".

Ao ser perguntando sobre seus admiradores baianos, o artista não esconde os bons sentimentos. "Eu tenho um carinho enorme pelo público baiano! Sempre sou recebido com muita festa e animação! Recebo mensagens de apoio e fico muito feliz de a Bahia curtir tanto o meu trabalho", afirma.

Retorno à Salvador e próximos projetos

Thiaguinho conta que há possibilidade de novos projetos em breve

Se você achou que esta seria a única aparição do artista na capital baiana, está enganado. Thiaguinho trará uma das festas mais conhecidas no Rio de Janeiro. "Em setembro estarei de volta a Salvador para uma edição da Tardezinha. Mal posso esperar para curtir muito com o povo baiano", revela o cantor.

Além da turnê atual, Thiaguinho sempre renova suas metas para o crescimento de sua carreira. "Estou trabalhando os álbuns 'Só Vem!' e 'Tardezinha 2', lançado recentemente, e rodando o Brasil com estes dois projetos. Mas estou sempre produzindo, então acredito que já já teremos mais novidades vindo aí", completa o artista, deixando a possibilidade no ar.

"Ousadia & Alegria & Pagodão" será realizado no Armazém Hall, em 17 de agosto e contará também com apresentações das bandas Parangolé, CBX Samba Club e DJ Naylson. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 100 e podem ser adquiridos na casa de shows, na loja Armazém Ticket e nos balcões do Pida.

