Estakazero se apresenta no Forró da AABB Salvador nesta sexta

As bandas Estakazero, Trio Nordestino, Xotemania e João Almeida se apresentam no Forró da AABB Salvador, nesta sexta-feira, 31, no bairro de Piatã, na capital baiana.

Os ingressos para a próxima festa custam R$40 e R$ 80 para o púbico em geral e R$ 25 para associados (apenas na sede da AABB), no segundo lote.

As vendas acontecem no local da festa, nos Balcões de Ingressos dos principais shoppings da cidade e no site do Sympla.

adblock ativo