Estakazero grava terceiro DVD nesta sexta

A banda Estakazero pretende comemorar 11 anos de carreira produzindo o terceiro DVD do grupo que será gravado nesta sexta-feira (10), às 22h, no Bahia Café Hall, na Paralela. Os ingressos custam R$40 (pista) e R$70 (camarote).

O novo trabalho, intitulado Eu não Sou de Ninguém, será lançado pela gravadora Som Livre e conta com 18 faixas, sendo oito inéditas e dez do novo CD, lançado no mês de março.

As bandas Ú Tal do Xote e Kart Love são responsáveis pelo show de abertura.

