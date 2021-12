Estakazero encerra ensaio com Pablo e Filhos de Jorge

A Estakazero vai fazer o último ensaio de São João nexta sexta-feira, 24, no Bahia Café Hall, às 21h. Para encerrar a tradicional festa, a banda comandada por Léo Macedo vai receber Pablo, Filhos de Jorge e Adão Negro como convidados e um show da Cacau com Leite. Os ingressos custam R$ 40 (pista), R$ 50 (Área Vip - com acesso à frente do palco) e R$ 70 (camarote)

Esta foi a sexta edição dos ensaios da Estakazero. Nesta temporada, a banda recebeu Denny (Timbalada), Saulo, Felipe Pezzoni (EVA), Adelmário Coelho e Daniel Vieira.

