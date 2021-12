Estakazero e Pra Casar iniciam temporada de ensaios

As bandas Estakazero e Pra Casar já se prepararam para as festas juninas, em Salvador. No próximo dia 24, os grupos começam a temporada de ensaios para o São João. As apresentações que acontecerão no Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha), sempre às sextas-feiras, vão até o dia 12 de junho.

Além de aproveitar os shows das duas bandas e de seus convidados, o público ainda poderá degustar comidas e bebidas típicas dos festejos juninos.

O local onde acontecerão os ensaios oferece estacionamento com segurança e capacidade para 350 carros, espaço de show coberto e decoração temática.

Os ingressos para a festa estão à venda na sede da Diva, localizada no Shopping Boulevard 161, no Itaigara, e nos balcões da Ticketmix e Alô Ingressos. O valor do primeiro lote é R$ 60.

adblock ativo