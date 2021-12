Estakazero e Dorgival Dantas fazem show no Armazém Hall em março

O clima de São João já começa a tomar conta da capital baiana. E para dar o pontapé nos festejos juninos, o forrozeiro Dorgival Dantas e a banda Estakazero irão se apresentar no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, em março. O evento será realizado no dia 17, a partir das 21h, e também terá participação do Forró do Tico.

Acompanhado de sua sanfona, Dorgival levará para o palco sucessos como "Eu não vou mais chorar", "Paixão Errada", "Você Não Vale Nada", "Porque Não Tenta Entender", "Destá" e "Valeu".

A Estakazero, liderada por Léo Macedo, promete animar o público com os hits "Encosta N´eu", "Lua Minha", "Sapatilha 37" e "Quando a gente ama". Já o grupo Forró do Tico irá colocar todo mundo para dançar ao som da sanfona de Tico Cavalcanti.

Os ingressos para a festa variam entre R$ 40 e R$ 90 e estão à venda na bilheteria da casa de shows, na loja Armazém Ticket e nos balcões de ingressos dos shoppings.

