Estakazero e Calcinha Preta se apresentam no Maior Arraiá das Antigas

As bandas Estakazero, Calcinha Preta, Limão com Mel, Caviar com Rapadura, Forró dos Plays e o cantor Aduílio são as atrações confirmadas para o Maior Arraiá das Antigas, que acontece no dia 11 de maio, a partir das 20h, no Armazém Hall, em Salvador.

Os ingressos, que custam a partir de R$ 50, já estão à venda no site Ticketmix, Line Bilheteria, nos balcões de ingressos dos shoppings e no Pida.

O evento conta comum espaço batizado de área vip Gonzagão all inclusive, que conta com Buffet junino, além de cerveja, água, refrigerante, uísque e vodka.

