Estacionamento para Show de Elton John começa a ser vendido

O acesso para algumas vagas de estacionamento para o show de Elton John, na Arena Fonte Nova, no dia 22, já estão sendo comercializados. A venda acontece na bilhetaria sul no estádio até o dia do evento.

As vagas custam R$ 40 para quem adquiriu ingressos nas cadeiras premium A, B e C, nos camarotes e no espaço Lounge Premium. É necessário apresentar o ingresso no momento da compra, que pode ser feita em cartão ou dinheiro.

Quem escolher assistir ao show em outros setores, deverá comprar o bilhete do estacionamento no dia do show, no valor de R$ 35, com pagamento em espécie. Esses poderão estacionar no estacionamento EE (Dique) ou EDG (viaduto e Largo de Nazaré).

No dia do evento, o acesso aos estacionamentos acontecerá a partir das 19 horas.

Show

O cantor e compositor britânico Elton John se apresenta pela primeira vez em Salvador no príximo dia 22, às 22 horas. O show faz parte da turnê mundial Follow the Yellow Brick Road, que também passará por outras cidades brasileiras. A abertura dos portões da Arena Fonte Nova será às 19 horas.

Ainda há ingresso para os setores: pista (R$ 100 - inteira), Cadeira Especial Leste (R$ 240 - inteira), Cadeira Norte (R$ 120 - inteira), Cadeira Leste (R$ 200 - inteira), Cadeira Superior (2º lote: R$ 80 - inteira); Lounge Premium (R$ 750 - preço único).

As vendas acontecem nos balcões de ingresso da Ticket Mix (Salvador Shopping, Shopping Barra, Shopping Iguatemi, Salvador Paralela), na bilheteria sul da Arena Fonte Nova e no site www.bilheteriavirtual.com.br.



