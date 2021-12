Está chegando a hora de ver Elton John em Salvador

Neste sábado, 22, Salvador pode estar dando o primeiro passo rumo a inclusão na rota dos shows internacionais que passam pelo Brasil e deixavam os fãs a) chupando o dedo ou b) lisos, depois de pagar avião, hospedagem e demais despesas de viagem.

A turnê do megastar Elton John pelo Brasil começou quarta-feira, no Rio de Janeiro, seguiu quinta-feira, 20, para Goiânia, chega amanhã a Salvador e termina quarta-feira em Fortaleza.

Relatos publicados pela imprensa carioca dão conta de belíssimo show de hits, com Sir Elton muito disposto e esbanjando simpatia. Com mais de 70% dos 45 mil ingressos para o show de amanhã já vendidos, a expectativa é das melhores.

"Eu tinha certeza absoluta de que Salvador ia responder bem para esse show", comemora Piti Canela, gerente de eventos da Itaipava Arena Fonte Nova. "Mas (a resposta) foi melhor ainda, as vendas foram muito boas", conta.

Para a melhor forma de chegar a Arena, ela diz que "depende: se beber, venha de táxi ou ônibus. Se vir de carro, é bom chegar cedo, tipo 19 horas. Há duas mil vagas de estacionamento", diz.

Para quem vai para Pista e Cadeira Norte, a recomendação é o Acesso Norte, com estacionamento preferencial no EDG (Edifício Garagem). Para Cadeiras Premium A, B, C e Cadeiras Especiais Leste e Oeste, Acesso Sul e vagas no Estacionamento Externo.

Acesso Leste para Cadeiras Leste e vagas na G1. Acesso Super Norte para Cadeira Superior (vagas no EDG) e Acesso Oeste 2 para Lounge Premium e Camarotes Oeste. Ainda há ingressos nos balcões e sites Groupon e Peixe Urbano.

"O show começa pontualmente às 22 horas . Ele é muito pontual", avisa Piti sobre o britânico. Ela garante que haverá banheiros limpos, adequados e com acesso fácil em todos os setores, bem como opções de alimentação e bebidas.

Não custa sonhar

Animada, ela diz que já há "planos espetaculares" para novos shows no segundo semestre e em 2015, mas não pode dizer quais. "Estou segurando a língua, mas são nomes grandes. Para o segundo semestre, minha dica é pesquisar quem vem para a América Latina", avisa.

Junte a isso a notícia divulgada na quarta-feira de que os Rolling Stones abriram negociação para alguns shows no Brasil entre outubro e novembro e... não custa nada sonhar.

"Desde que cheguei à Bahia, eu notei Salvador fora desse circuito. E vi aqui uma oportunidade de negócios", sinaliza Aluizer Malab, produtor mineiro que traz Elton John à Bahia.

"E posso dizer que está no meu plano de negócios trazer grande nomes que estou negociando. Já estou falando com eles de Salvador também, entre outras capitais. Me interessa continuar esse percurso", diz.

