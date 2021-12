Espetáculo traz Dolores Duran no estilo do blues

Ela viveu pouco, mas viveu rápido e criou muito. A cantora carioca Dolores Duran (1930- 59) foi uma espécie de elo entre a velha MPB do samba-canção e a moderna, da bossa nova. No show Dolores In Blues, de quinta a sábado, às 20h, na Caixa Cultural, um talentoso grupo de músicos recria e reapresenta suas canções.



Concebido pelo pianista paulistano João Leopoldo, o espetáculo surgiu após uma incursão ao universo de outro ídolo do rádio: "No ano passado, fiz uma pesquisa para o Canções Fatais, um espetáculo sobre Vicente Celestino (1894-1968), com a Cida Moreyra", conta João.



Durante o trabalho, o músico notou que o universo do eterno "Ébrio" refletia muito uma visão masculina da mulher.



"Era sempre o homem que sofre por causa de uma mulher má. Uma ótica masculina perdedora, trágica. Ali mesmo pensei em escolher uma cantora dessa época para mostrar as diferenças entre o sofrimento dos homens e das mulheres. Dolores entrou justamente porque era compositora", relata.



Cantora de blues-canção



Cantora, compositora, boêmia, Dolores bebia, fumava e amava - e, claro, era muito mal vista pela sociedade da época.



"Ainda assim, ela não se entregava. Existe uma esperança no discurso dela, diferente do de Vicente, mais masculino, que se entrega ao desespero", nota.



A aura de diva e o tom dor de cotovelo da cantora acabaram levando João a fazer um paralelo entre o samba-canção e o blues norte-americano.



"O samba-canção tem os temas muito parecidos ao universo do blues. Quando a gente fala que está na fossa, isso é uma sensação blues. Utilizei esse tempo, mas sem descaracterizar a obra, claro", diz João.



Músicos



"Então o espetáculo traz a obra dela com uma pitada de blues. É a Dolores com uma cara meio esfumaçada", define.



No palco, João Leopoldo toca piano e canta algumas músicas, dividindo a voz com a cantora Paula Cavalciuk. Os outros músicos são Ítalo Ribeiro (bateria), Thiago Brisola (baixo) e Richard Ferrarini (saxofone).



"Fazemos essa brincadeira, comigo interpretando algumas canções como homem, o que fica curioso e realça a sutileza das letras da Dolores. E a Paula faz esse contraponto comigo", conclui João Leopoldo.

adblock ativo