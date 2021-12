Espetáculo sobre banda ABBA faz sessão extra em Salvador

O espetáculo argentino “ABBA Mamma Mia – The Tribute Show” faz sessão extra partir das 17h do dia 24 de novembro, no Teatro Castro Alves. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 120, e estão à venda na bilheteria do teatro, nos Sacs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista e site Ingresso Rápido.

O show traz a memória, os sucessos do grupo sueco ABBA. O espetáculo mostra personalidade marcante, a imagem e a música de uma das bandas de maior sucesso da música pop nos anos 70.

No palco, a banda é representada pelas atrizes e cantoras Gwendolyne Moore (como Agnetha) e Florencia Róvere (como Frida), Nicolás Salvador (como Björn), voz e guitarra, e, nos vocais e pianos, Sergio Gutierrez (como Benny).

adblock ativo