Espetáculo no TCA ensina às crianças a composição de uma orquestra

Uma história infantil contada através da música, onde ensina às crianças as sonoridades de diversos instrumentos que compõem uma orquestra, é o enredo da peça infantil "Pedro e o Lobo" interpretado pelo grupo Opus Lúmen, do projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), que, chega ao palco da Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA) na terça-feira, 8, e quarta-feira, 9, a partir das 20h.

A história narrada pela atriz e professora da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA) terá os personagens representados por instrumentos, vividos pelos músicos Antônio Carlos Portela (flauta), Gustavo Seal (oboé), Solamy Oliveira (clarineta), Adelson Lemos (trompa), Ilza Cruz (fagote) e Humberto Monteiro (percussão).

Os ingressos para o espetáculo que custam R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira), podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site Ingresso Rápido.

