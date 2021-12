Espetáculo musical baiano é apresentado no calçadão do Politeama

Com intuito de promover uma aproximação afetiva e artística com moradores e transeuntes, “d’A Outra Companhia de Teatro” leva a performance musical “Música de Quinta” para o Calçadão do Politeama, localizado em frente à Casa d’A Outra, no Politeama, neste sábado, 12, às 15h, adotando a prática do pague quanto puder.

O espetáculo leva os encantos, mitos e ritmos da Bahia para o centro da cidade. Com irreverência e teatralidade, estarão no repertório mda apresentação músicas de Ivete Sangalo, É o tchan, Caetano Veloso, Daniela Mercury, Araketu e muitos outros artistas baiano. Na o casião, o grupo receberá como convidado o cantor, produtor, compositor e percussionista baiano Mamah.

O grupo é formado por Anderson Danttas, Eddy Veríssimo, Moisés Rocha, Israel Barretto, Luiz Antônio Sena Jr, Roquildes Junior e Thiago Romero. O espetáculo tem a direção musical de Roquildes Junior a direção artística de Luiz Antônio Sena Jr.

adblock ativo