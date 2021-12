Espetáculo homenageia Raul Seixas com música e bate-papo

Quem só conhece Raul Seixas pelos sucessos do rádio talvez não saiba, mas nem só de rock vivia o artista. Foi com a intenção de mostrar isso que surgiu "Contando Raul Seixas - Músicas e Histórias do Maluco Beleza", que cumpre temporada nos fins de semana, a partir desta sábado, 9, no teatro Eva Herz.

"Apesar de ser conhecido como pai do rock brasileiro, Raul já fazia nos anos 70 misturas que hoje são comuns. Ele fez samba, tango, bolero e música romântica", enumera o cantor Marcos Clement, que protagoniza o espetáculo no comando da banda Arapuka.

No repertório estão hits como "Gita", "Ouro de Tolo", "Metamorfose Ambulante" e a própria "Maluco Beleza". Mas também canções menos populares, como o samba "Aos Trancos" e "Barrancos" e a romântica "Mas I Love You".

Entre uma canção e outra, Marcos Clement aproveita para compartilhar informações sobre a vida de Raulzito com o público, que também estará livre para interagir.

Sarau



"A plateia vai poder ficar à vontade para propor músicas ou acrescentar alguma informação", confirma Ednilson Mota Pará, que assina a direção e optou por um formato diferente do que seria previsível num tributo a Raul Seixas.

"A proposta foi fazer um espetáculo que não tivesse o peso de um show de rock'n'roll. Os músicos estarão sentados, a luz é suave. É algo mais parecido com um sarau", define.

O espetáculo presta uma homenagem ao artista no mês de aniversário de sua morte, que completa 25 anos no dia 21.

adblock ativo