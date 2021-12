Espetáculo Eu, Ele e Elas será sábado no Lálá Multiespaço

A cantora e compositora Marcela Bellas e o músico multi-instrumentista Gabriel Póvoa vão apresentar o espetáculo cênico-musical "Eu, Ele e Elas" neste sábado, 28, às 21h, no Lálá Multiespaço.

O show apresenta novos arranjos para canções românticas de compositoras pop brasileiras. No palco, os dois artistas se revezam entre instrumentos como guitarra, violão, ukulelê, baixo, teclado, caxixis e castanholas, além de bases eletrônicas construídas especialmente. Marcela e Gabriel não só cantam e tocam, também dançam e interpretam arranjos criados para as canções do repertório, que inclui Vanessa da Mata, Marisa Monte, Tulipa Ruiz e Mallu Magalhães.

Os ingressos custam R$ 20.

