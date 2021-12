Espetáculo em Salvador conta história dos Beatles

A banda Rock Forever comanda, entre os dias 12 e 27 de setembro, o Contando Beatles - Música e História Num Só Show. O evento acontece sempre aos sábados, às 20h, e domingos, às 19h, no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura, localizada no shopping Salvador (Caminho das Árvores). Os ingressos custam R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia entrada.

Durante as apresentações, o grupo conta a história dos Beatles, pontuando o espetáculo com as canções mais marcantes do grupo da cidade Liverpool, na Inglaterra.

