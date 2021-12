Espetáculo em homenagem a Clara Nunes estreia em Salvador

Em homenagem a cantora brasileira Clara Nunes, o Café-Teatro Rubi, no Sheraton da Bahia, irá apresentar o espetáculo "Branka Canta Clara", comandado pela cantora Karyme Hass, conhecida artisticamente como Branka. O show acontece na próxima sexta-feira, 19, e no sábado, 20, a partir das 20h30.

Clara Nunes é mineira e foi a primeira cantora brasileira a vender mais de 100 mil cópias. Em 1972, ela se firmou no samba com o álbum “Clara Clarice Clara”, nome do sucesso escrito por Caetano Veloso e Capinam. Até hoje, 34 anos após sua morte, ainda é considerada uma das maiores intérpretes do País.

A cantora Branka já recebeu um Grammy Latino com o seu primeiro álbum exclusivamente de samba, “Barra da Saia”, na categoria “Melhor Álbum de Engenharia de Gravação”; e concorreu com o mesmo trabalho como “Melhor Álbum de Samba” no Prêmio da Música Brasileira.

O couvert artístico do evento custa R$ 60 e pode ser adquirido na bilheteria local o no site Compre Ingressos.

