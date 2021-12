O espetáculo "Carrossel de Pássaros", do pandeirista Sergio Krakowski - da companhia dos músicos Ivo Senra (piano) e Luis Leite (violão) - ficará em cartaz no Espaço Caixa Cultural, em Salvador, de 22 a 24 de agosto, sexta-feira, às 20h, sábado, às 18h e às 20h, e domingo, às 19 horas. Os ingressos custam R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia).

O show traz músicas de "Krakowski", primeiro disco solo do pandeirista, através de uma linguagem de improvisação jazzística contemporânea. Entre as canções estão composições inéditas de Sergio, temas folclóricos com arranjos originais e improvisações coletivas baseadas em cantos de pássaros.

Assista à música "Papoula Brava"

Espetáculo baseado em canto de pássaros estreia em SSA

