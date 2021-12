Especial Salvador Fest: La Fúria e Hiago Danadinho

O agito do pagofunk da Banda La Fúria vai animar o palco principal do Salvador Fest no próximo domingo, a partir do meio dia. Quem quiser curtir ao som da ‘Banda dos Paredões’ precisa ficar atento ao horário, pois o grupo será o primeiro a se apresentar.

Magnata este ano tem um motivo a mais para arrasar no show, já que é a primeira vez que a La Fúria vai tocar no palco principal da festa. "Esse ano será mais especial ainda, principalmente porque a cidade espera o ano inteiro pela festa, além disso, tocar em casa, em Salvador, é sempre muito especial", disse, ao revelar que está com a expectativa nas alturas. A banda pretende gravar um CD ao vivo e imagens no evento.

A La Fúria não 'dorme no ponto'. A prova disso é que o grupo aproveitou o sucesso da novela Segundo Sol, e pretende lançar, ainda esta semana, o hit intitulado DNA com participação de Filipe Escandurras. "A música fala do que está acontecendo na novela, que todo mundo pega todo mundo. Fala também de Laureta... Não posso adiantar muito, pois é segredo, mas espero que no domingo ela já esteja na boca da galera", explicou Magnata.

Além dos sucessos que marcaram a trajetória do grupo, como "Oêê" e "Pá Pá Pá", Magnata pretende fazer animar a galera ao som de hits atuais, como "Manoel" e o mais recente, "Teile e Zaga". "Eu só tenho a agradecer com o momento que a banda está passando, estamos conquistando o Brasil", acrescentou. Ele revelou também que pode acontecer a participação no show de Léo Santana.

Segundo Magnata, se curtir La Fúria já é bom, no Salvador Fest será ainda melhor. Mas quem não puder prestigiar a banda dos Paredões na maior festa de camisa colorida do mundo, pode se preparar porque toda quinta acontece a "Melhor Quinta da Cidade", no GPS Music Bar, na Pituba, a partir das 22h. A abertura fica por conta da banda Kart Love.

Ex-vocalista da La Fúria, Hiago Danadinho classifica estar na grade de atrações no palco do Pagode do Salvador Fest como "a realização de um sonho, pois eu sempre via o Bruno [Magnata] tocando", disse. Como quem acredita sempre alcança, agora é a vez do "Príncipe Delas" colocar todos para dançar no evento.

Empolgado com a apresentação, Hiago Danadinho revelou que o show será marcado, também, pela gravação de um DVD. "Vamos lançar três músicas novas lá. Estamos ensaiando desde a semana passada. O repertório está muito especial”, acrescentou.

As músicas "Tu Vai Andando" e "Bigodinho Fininho" que já são conhecidas nas festas estilo "paredão" não podem ficar de fora da apresentação. Danadinho também pretende garantir a quebradeira com os sucessos "De Madrugada" e "Passinho do Maloqueiro".

Pode até rolar um "flashback" no show. É que Danadinho relevou que pretende dar uma canja com no palco principal a La Fúria. "Mas não tem nada certo ainda", despistou.

adblock ativo