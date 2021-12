Escandurras: uma máquina de fazer sucesso

Ele não é um robô, mas é uma máquina de fazer sucessos. Afinal, quando se trata de composição, Filipe Escandurras é um dos nomes mais lembrados do cenário nacional. Vários hits que embalam as festas, são de autoria deste jovem, que agora também assume os vocais da banda Filhos de Jorge.

Só nesse carnaval de Salvador, oito canções que estão estouradas e disputam o título de melhor música da folia, são de Escandurras.

Segue a lista e os respectivos intérpretes dos sucessos que têm a participação do jovem: Minha Deusa (Cabelo de Chapinha) - Bell Marques; Sua Cabeça Tá de Onda - Durval Lelys; Descidinha - Babado Novo; Eu quero você - Oito7nove4; Daquele Jeito - Hamornia do Samba; Pega Pega - Psirico; I Love - Duas Medidas e Vai que Cola - Filhos de Jorge.

"Tudo aconteceu até meio sem querer. Não esperava que todas essas músicas fossem lançadas agora no verão. Algumas foram enviadas para os artistas ainda no meio de 2015, e todo mundo resolveu lançar junto", explica Filipe. Ciente da sua capacidade de criar hits, o compositor é sincero e diz que não tem "grandes preparações" para compor. "A música quando surge, já vem pronta, não levo muito tempo escrevendo".

Filipe Escandurras já tem experiência em levar para casa o troféu de música mais tocada durante o carnaval. Ao longo dos últimos anos, são composições suas que disputam o título. Em 2014, o mundo se rendeu ao seu Lepo Lepo, interpretada por Márcio Victor, vocalista do Psirico e ano passado, Pra Frente, na voz de Ivete Sangalo, também levou um dos prêmios que definem as melhores músicas da folia. E mesmo dizendo que composição é que nem filho, não tem como gostar mais de uma. Filipe já tem a sua preferida. Como ele agora também assumiu os vocais da banda Filhos de Jorge, o artista aponta como favorita o hit "Vai que cola", que além de ser de sua autoria, é também interpretada por ele. "Iria ser mágico, ter uma música que eu escrevi e que eu também canto entre as mais tocadas".

