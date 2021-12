Erykah Badu vem ao Brasil para show em novembro

Ícone da 'soul music', a cantora, compositora e ativista norte-americana Erykah Badu irá desembarcar no Brasil em novembro para uma apresentação no dia 21, no Espaço das Américas, em São Paulo.

De acordo com informações do site Uol, os ingressos serão vendidos a partir de quinta-feira, 12, mas ainda não há detalhes sobre os preços. A cantora esteve no Brasil em 2013 para participar do Festival Sesc Batuques, no Sesc Santo André.

Erykah Badu é considerada uma das grandes artistas da soul music e R&B. Em 1997, a cantora chamou atenção do público com o primeiro disco, “Baduizm” e se consolidou entre as grandes artistas do cenário.

