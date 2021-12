Eric Clapton anuncia novo disco para maio deste ano

O cantor britânico Eric Clapton anunciou que vai lançar o 23º disco solo de sua carreira. Intitulado "I Still Do", o disco tem produção de Glyn Johns e chegará às lojas em maio.

Um dos destaques será o ex-beatle George Harrison (1943-2001), que canta enquanto toca guitarra em uma gravação que faz parte da canção "I Will Be There".

Essa não é a primeira vez que Clapton e Johns trabalham juntos. O álbum "Slowhand", de 1977, que contém os sucessos "Cocaine", "Wonderful Tonight" e "Lay Down Sally", também foi fruto de uma perceria entre eles.

"I Still Do" está previsto para 20 de maio, nos Estados Unidos, e sairá pelo selo de Clapton Bushbranch, em associação com a Surfdog Records.

"Essa foi uma oportunidade de trabalhar novamente, depois de tanto tempo, com Glyn Johns. Por acaso, aconteceu no aniversário de 40 anos de Slowhand", disse Clapton em um comunicado.

