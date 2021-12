Eric Assmar Trio lança primeiro CD nesta segunda

A foto impressa na mídia do disco do Eric Assmar Trio não poderia ser mais adequada: em close, vemos as bolhas nas pontas dos dedos do jovem guitarrista. A crueza da imagem casa bem com o que se ouve no álbum, que tem show gratuito de lançamento nesta segunda-feira, 12, no Teatro do Irdeb.

Filho de Álvaro Assmar, que pode tranquilamente ser apontado como uma espécie de patrono do blues baiano, Eric, hoje aos 24 anos, vem tocando sua guitarra desde os nove, quando teve, provavelmente, sua primeira intuição espontânea.

"Eu já tinha interesse (em música) desde a infância. Eu enxergava a guitarra como algo especial, um lance mágico. Era como se quem a empunhasse tivesse algum tipo de poder sobrenatural", relata Eric.

Desde que começou a se apresentar nos palcos da night local - seja com seu Trio, seja com diversas bandas, como Cavern Beatles e Vandex -, ele tem deixado cabelos e orelhas em pé, tamanha a eletricidade que parece escapar, faiscante, dos seus dedos calejados.

Eletricidade plenamente preservada na gravação esquema "ao vivo no estúdio", apresentada em seu primeiro CD. "Pô, o disco tá massa, a intenção era essa mesmo, trazer a vibe do som ao vivo para a gravação no estúdio", confirma o rapaz.

Às próprias custas - Ladeado pelo baixista Rafael Zumaeta e pelo baterista Thiago Gomes, Eric se enfurnou no estúdio por duas noites com seu pai e o já citado Vandex na mesa de som. O resultado está nas onze belas faixas do disco, sendo duas instrumentais e nove com letras - algumas em inglês, outras em português.

"É um disco totalmente independente, gravado às minhas custas, graças à grana que faço com os shows das bandas cover em que toco e a ajuda de muitos amigos queridos que abraçaram o projeto. Um pouco das duas coisas", detalha Eric, que aliás, ganhou esse nome do pai bluesman em homenagem ao Deus da guitarra, Eric Clapton.

"Foi uma batalha danada pra botar esse projeto de pé, então pretendo fazer o melhor que posso para marcar este momento. O show foi preparado com o máximo de cuidado", afirma.

Hoje, sobre o palco, Eric vai desfiar o repertório do disco, mais um ou dois standards do blues. O show, que acontece no Teatro do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia (onde fica a TV Educativa local), será filmado para ser exibido na própria TVE, durante o verão.

"Mais adiante, a intenção é descer (para o Sudeste), mas antes, quero tornar esse disco conhecido pelo maior número possivel de pessoas. Esta é a minha cidade, então, quero ser conhecido aqui primeiro", diz.

