Erasmo Carlos tem alta hospitalar após se recuperar da Covid-19

O ícone da Música Popular Brasileira, Erasmo Carlos, teve alta na noite da última segunda-feira, 6, após se recuperar da Covid-19. O cantor e compositor ficou internado por seis dias no Hospital Barra D'or, no Rio de Janeiro.

Erasmo testou positivo para a doença no dia 26 de agosto. Ele mesmo comunicou estar doente por meio do Instagram. Dias depois, ele precisou ser internado para, de acordo com a sua equipe, "ficar em observação e ter todos os cuidados" para vencer a doença.

Aos 80 anos, Erasmo Carlos recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19 nos últimos meses. Durante seu período no hospital, ele seguiu em observação e evoluiu bem "com melhora acentuada dia a após dia".

