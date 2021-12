O cantor Nando Reis revelou em entrevista nesta sexta-feira, 19, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, que vai lançar o EP "Duda Beat e Nando Reis" em formato de vinil. A data de lançamento do LP ainda será divulgada.

O EP apresenta uma nova roupagem das músicas de Nando e Duda. A ideia surgiu após os dois se apresentarem juntos em uma live no ano passado. As músicas All star, E.C.T, Back to bad, O segundo sol, Na estrada e Bolo de rolo integram o repertório, que resume as mais de 2 horas do show.

"O que aconteceu é que ficou muito bonito e as músicas de fato tiveram outra roupagem, que ficou muito diferente. Isso deixou a gente tão satisfeito que nós decidimos lançar o EP", comentou Nando Reis.

Victor Rosa EP de Nando Reis e Duda Beat vai ter edição limitada em vinil, anuncia cantor

Quando questionado sobre trabalhar com uma artista que ainda está no começo de carreira, Nando pontuou que não considera isso um critério e que ficou surpreso com o trabalho de Duda Beat.

"Me surpreendi positivamente com o projeto, porque nunca tinha trabalhado antes com a Duda Beat. O artista ter menos ou mais tempo de carreira não é determinante para a qualidade e nem é um critério, embora eu tenha muita curiosidade porque gosto de conhecer outras formas de lidar com o trabalho".

A sintonia dos dois na live foi tão grande que os artistas brincam que, a partir de agora, vão se chamar Duda Reis e Nando Beat. No EP, é possível conferir uma mistura de ritmos, que reúne MPB, rock e pop.

Ouça "Duda Beat e Nando Reis"

