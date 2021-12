Entidades afro são contempladas pelo Projeto Ouro Negro em Feira

O resultado final das entidades carnavalescas contempladas pelo Projeto Ouro Negro para a Micareta de Feira de Santana foi divulgado no Diário Oficial do Estado. Segundo a Secretária de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), a finalidade é apoiar financeiramente os desfiles dos blocos afro da cidade que fica a 109 quilômetros de Salvador.

Criado em 2008, o projeto foi lançado pela Secult e é coordenado pelo Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI). O Ouro Negro de Feira mantém a tradição afro, além de contribuir para o desenvolvimento social da cidade. A apresentação acontece entre os dias 18 e 21 deste mês. Confira aqui a lista dos aprovados no site.

