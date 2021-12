Ensaios gratuitos animam os fins de semana do mês de junho em Salvador

Uma diversidade de ensaios gratuitos serão realizados nas quintas, sextas e sábados do mês de junho pela Liga do Samba Junino, em mais de três bairros de Salvador.

Nas quintas, a banda Jorge Junino se apresentará, a partir das 20h, no final de linha do Alto das Pombas. Já as sextas ficarão por conta do grupo Zumbaê, na Vila Viver Melhor, no Ogunjá, e com o Samba Duro VS, na ladeira do Sapoti, no Engenho Velho de Brotas.

Os sábados também terão atrações com apresentação do Mucum'G, em frente ao Colégio Edgard Santos, no bairro do Garcia, e do grupo Os Mulatos, na localidade da Polêmica de Brotas, ao lado da Comercial Ramos. A banda Balão de Ouro estará presente na Federação, nas proximidades da TVE, e Samba do Morro ao lado do Baratão da Vasco da Gama.

Os ensaios de domingo serão encerrados com as atrações do Bicho da Cana, em Canabrava, Sambalança, no Garcia, Samba Neguinho, no Dique Pequeno e Comendo Água, na rua Boa Vista, bairro do Uruguai.

