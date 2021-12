Ensaio é cancelado por falta de estrutura em casa de show

O ensaio da banda Mametto e do carntor Magary, que aconteceria nesta sexta-feira, 1, na The Hall, na Pituba, foi cancelado por falta de estrutura na boate que receberia a festa.

De acordo com nota enviada à imprensa, a assessoria do evento 'Tudo Vira Som e Bleck Semba' informou que a casa de shows ainda não se adequou a todas as exigências feitas pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo no Município (Sucom) durante uma vistoria de segurança realizada no local. Por conta disso, o evento teve de ser cancelado até que as normas fossem cumpridas.

Ainda segundo a nota, a The Hall ainda não teve tempo de providenciar todas as mudanças. "A casa já está providenciando as exigências de segurança feita pelo órgão, no entanto, não existe tempo hábil para a data de hoje. As pessoas que compraram ingressos antecipadamente podem receber o valor no escritório da banda Mametto. O contato pode ser feito através do e-mail comercial@mametto.com.br", explica.



