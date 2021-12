Ensaio do Psirico estreia dia 2 de fevereiro

A banda Psirico, comandada por Márcio Victor, irá inciar seus ensaios de verão no dia 2 de fevereiro (dia de Iemanjá) sábado, às 16h. A Área Verde do Othon, no coração do Carnaval de Salvador, na Ondina, foi o local escolhido pelo grupo, devido a excelente localização e pela vista para o mar.

“O Psirico sempre experimenta coisas novas, possibilidades e formatos. Eu amei a ideia deste ano o ensaio acontecer na área verde do Othon porque é uma espaço maravilhoso e tem cheiro do verão Bahia. Vai ser massa fazer nosso ensaio nesse lugar lindo, espaçoso e com a vista para um belíssimo pôr do sol com aquele mar surreal. Esse espaço tem uma ótima estrutura, e nos permite oferecer um serviço de primeira para os nossos clientes, estamos buscando um qualidade diferenciada”, ressaltou Márcio Victor.

Para o primeiro evento, o funkeiro MC Kekel é o convidado e fará um show completo. O cantor é o dono dos sucessos "O Bebê" que canta com Kevinho, “Solteiro Nunca está só” e ”Amor de verdade”. Jau também fará uma participação com o Psi.

“Este ano vamos preparar um evento especial, vai ser mais que um show, nosso ensaio vai ser um lugar de encontros, de música e diversão com qualidade e excelência. Vou convidar vários amigos bacanas para fazer essa mistura comigo”, falou o cantor.

Aposta

A música "Rei Leão", composta por Filipe Escandurras, Fagner Ferreira e Robson Ribeiro, foi lançada na rádios do país, no YouTube e nas plataformas digitais.

“Eu recebi essa música no finalzinho das gravações do nosso projeto “Só Toca Psi” e coloquei no repertório, o sucesso foi instantâneo, foi uma aceitação incrível! O vídeo ficou divertido e já caiu no gosto da galera” , falou Marcio Victor.

O clipe foi gravado no Jardim Botânico de Salvador e no Circo Picolino. Os youtubers e influenciadores digitais baianos Alesson, Leozito Rocha, Cristian Bell, Abner Pinheiro, Dum Ice e Léo Marques participaram do audiovisual vestidos de animais da floresta.

