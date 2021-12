Ensaio do Harmonia é alterado após acidente com Raça Negra

O grupo Harmonia do Samba lamentou o acidente com os integrantes do grupo Raça Negra, ocorrido na madrugada deste segunda-feira, 20, mas decidiu manter o ensaio de verão A Melhor Segunda-Feira do Mundo desta segunda-feira, 20.

Em comunicado oficial, a banda diz que torce pela recuperação dos integrantes e ainda espera que eles possam participar de uma das edições da atração. "O Harmonia do Samba torce pela recuperação dos integrantes e deseja que esse encontro, no palco do ensaio em Salvador, seja possível ainda nesta temporada", diz o grupo.

A banda ainda avisou sobre a alteração da programação do evento. A banda É o Tchan, que estava escalada para fazer apenas uma participação na apresentação do Harmonia, irá realizar um show completo. Já o show do Harmonia terá a presença do cantor Pablo e de Durval Lelys, vocalista da banda Asa de Águia.

A Melhor Segunda-Feira do Mundo acontece às segundas-feiras, no Wet'n Wild, na avenida Paralela, a partir das 21 horas.

adblock ativo