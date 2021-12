Ensaio do Harmonia do Samba terá É O Tchan como convidada

A Melhor Segunda-feira do Mundo vai contar com o show de abertura da banda É o Tchan na estreia da temporada de ensaios do Harmonia, dia 4, às 22h, no Wet´n Wild. Os ingressos, que custam R$ 47 (pista) e R$ 78 (camarote), estão à venda nos Balcões de Ingresso, Pida, Ticketmix, Line Bilheteria e no escritório da HS Produções.

A novidade da temporada é o palco em 360º. "A nossa 'Melhor Segunda' merece uma inovada. São 14 anos de evento e essa aposta será uma novidade para toda a banda também. Estamos empolgados e apostando que todo mundo vai gostar", disse Xanddy.

