Ensaio do Harém terá participação de Alinne Rosa e Chiclete

Alinne Rosa e Chiclete com Banana participam do ensaio do Harém, neste domingo, 14, a partir das 18h, no Alto do Andu, na Paralela. A banda Resenha Samba Clube fará o show de abertura do "esquenta" para o Carnaval do Bloco que completou 10 anos.

Os ingressos para o show comandado por Alexandre Peixe, estão à venda na sede da Diva e nos balcões Ticketmix e Alô Ingresos e custam R$ 50 (feminino) e R$ 70 (masculino).

