Ensaio do grupo Filhos de Jorge continua no Pelourinho

Dando continuidade à sua temporada de ensaios no Pelourinho, a banda Filhos de Jorge promete animar o público nesta quinta-feira, 7, na Praça Tereza Batista. Sob comando de Dja Luz e Marta Lan, o grupo de axé percussivo se apresenta a partir das 20 horas.

No repertório do show estão músicas do novo CD promocional da banda, intitulado Original da Bahia. Além do hit Vuco Vuco, farão parte do set list sucessos como Molinho, Ziriguidum, Me Leve Por Favor e Meu Coração Chorou. Ingressos: R$ 20.

