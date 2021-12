Ensaio do Cortejo Afro terá participação de Larissa Luz e banda Olodum

O Cortejo Afro realiza, nesta segunda-feira, 22, mais uma edição do seu tradicional ensaio de verão. O evento, que agora passa a acontecer no largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho, terá início às 21h e traz como convidados a cantora Larissa Luz e a banda Olodum. O cantor Edu Casanova também irá participar da noite, fazendo o show de abertura.

Para a apresentação, o Cortejo Afro promete agitar o público com o som de suas composições, além releituras de clássicos da MPB, do Pop e da batida percussiva, promovendo experiências estéticas que vão unir dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.

Os ingressos para o ensaio custam R$ 20 (meia), R$ 40 (inteira) e podem ser adquiridos no local do show.

adblock ativo