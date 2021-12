Ensaio de São João da Estakazero tem edição extra

O ensaio de São João da Banda Estakazero terá uma edição extra para esta sexta-feira, 7. O show que fez sucesso no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela, será realizado no Barra Hall, no bairro da Barra, a partir das 22h. O convidado do Ensaio do São João Prime é o MC Bola, dono do hit "Ela é Top, Capa de Revista ".

