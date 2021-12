Cláudia Leitte e Bell Marques são os convidados da próxima edição do ensaio do Psirico que acontece nesta quarta-feira, 7, no Museu du Ritmo, às 21h. O ingresso custa R$ 44 (feminino) e R$ 55 (masculino), na pista. Já a área vip custa R$ 77.

O cantor Neto LX ficará responsável pela abertura da festa, ao som do arrocha ostentação.

A banda, comandada por Márcio Victor, aposta no seu novo hit, Xenhenhém, composta por Tatau, para o Carnaval de 2015.

Confira a música "Xenhennhém"

Ensaio de Psirico recebe Cláudia Leitte e Bell

