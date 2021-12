Enquanto não sai novo trabalho, confira Os Tios nesta quinta

Vamos combinar: para dar a cara pra bater no palco, o contribuinte já tem que ter certo desprendimento, certo destemor. Agora, subir no palco à frente do nome Os Tios é de fato a epítome do desapego.

Pois então, eis aqui, finalmente, a banda local Os Tios. “O nome Os Tios vem de comoção e longevidade”, afirma o fundador, baixista e cantor Anderson L.

“Comoção, porque se tocássemos mal, poderiam dizer: 'Ah, mas o que você esperava? Eles são tios, pô!” Se fôssemos bem, exclamariam: 'Uau, Os Tios botam pra lá!’ E longevidade, pois você não deixa de ser Tio”, explica.

Sem resposta diante de tão sagaz argumento (sem ironia), aviso que a banda, que pratica com certa competência um rock de caráter ortodoxo, se apresenta nesta quinta-feira.

Mas você pode assisti-los sem sair de casa, já que se trata de mais uma transmissão ao vivo do programa Berlim Puro!, da VandexTV.

“O Evandro (Vandex) faz parte de um grupo de pessoas que acreditam no rock baiano e contribuem para a evolução e profissionalização do segmento”, afirma Anderson.

“Esse formato permite contato direto e imediato com os fãs de nosso trabalho, do rock, do programa e curiosos, abrindo um leque muito bacana e oportuno. Para nós é um privilégio“, acrescenta.

Cadê o ‘Toca Raul’?

Banda formada por Anderson, Luis Campos (guitarra) e Akillas Gomes (bateria), Os Tios contam com um álbum cheio lançado em 2013, Pra Onde as Coisas Vão. Agora, preparam para o início do ano que vem o lançamento de um novo EP, Malogrado. “Sim, estamos finalizando nosso segundo trabalho, que terá cinco ou seis faixas mais uma de bônus, a ser lançado no primeiro trimestre de 2018”, conta.

Em Malogrado, Os Tios (ah, esse nome) esperam apresentar alguma evolução em relação ao álbum de 2013. “Sim, ou evoluiríamos ou deixaríamos de existir como banda. Nosso som é uma constante transformação. Tivemos três guitarristas (André Poveda, Jenner Randam e agora Luis Campos) com três estilos diferentes, mas o viés do autoral e inovador se mantém”, garante Anderson.

Donos de louvável espírito de resiliência, Os Tios lamentam o pouco prestígio das bandas locais. “Barreiras e dificuldades sempre vão existir. O que percebemos é a redução de público nos shows. Está faltando calor humano, olho no olho, ‘Toca Raul’”, conclui.

| Serviço |

Show D’Os Tios no programa Berlim Puro!

Quando: Quinta-feira, 29, 20h30

Assista no site Vandex

