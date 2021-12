Enio Nogueira lança CD Axé com show nesta sexta-feira

Paulista residente em Salvador desde os oito anos de idade, Enio Nogueira é um dos guitarristas e compositores mais versáteis da cidade. E é essa característica que marca Axé, CD que ele lança nesta sexta, 21, às 19h, com um show no Teatro Eva Herz.

O álbum foi gravado entre Salvador e o Rio de Janeiro e contou com três produtores (andré t., JR Tostoi e Paulinho Rocha) e participações especialíssimas de Seu Jorge, Mateus Aleluia, Letieres Leite, Saulo Fernandes e Sanbone Pagode Orquestra. "Axé é o som da diversidade. Uma mistura com a minha cara", resume Enio.

Músico com livre trânsito entre o underground do rock e o mainstream local, o Enio diz que o álbum é "antropofágico, nesse lance de comer o que eu acho que tem de melhor na nossa música", afirma.

Axé no sentido de força

"Desde o ancestral, da coisa do tambor à música eletrônica. O disco tem muito isso. Tem samba - mas não o tradicional, algo mais pro funk, pop rock. Tem voz e violão, harmônio (antigo órgão de pedais), instrumentos indianos", diz.

Para Enio, o disco também marca um momento muito especial, em que a própria música baiana parece se renovar. "Sim, Axé é uma celebração do que está acontecendo na música baiana ao meu redor".

"Inclusive, esse título se refere ao sentido original da palavra, de força, de fazer o bem, de felicidade. E não no sentido de axé music", esclarece. Hoje, Enio sobe no palco do Eva Herz acompanhado de Paulinho Rocha (bateria), Bruno Aranha (teclado) e DJ Mangaio (samplers e efeitos).

