Encontro reúne Flávio Venturini, Sá e Guarabira e 14 Bis em Salvador

Quarenta anos de amizade vão se traduzir em um show especial na Fonte Nova, no mês que vem. O show “Encontro Marcado” reúne no mesmo palco Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e os integrantes do 14 Bis, no dia 5 de novembro. A data para o início da venda de ingressos ainda não foi divulgada.

A parceria musical entre os artistas surgiram composições como “Espanhola” e “Caçador de mim”. Os dois sucessos compõem o repertório da apresentação. Além dessas, o público poderá curtir clássicos da época em que Sá & Guarabyra dividiam o palco com Zé Rodrix, como “Mestre Jonas”. Algumas composições de Flávio Venturini em parceria com Sá integram o repertório desse show, como “Criaturas da noite”, “Meio Dia”, “Só se For”, “Razões do Coração” e “Guarapuá”. Entre os sucessos do 14 Bis estão “Planeta sonho”, “Todo azul do mar”, “Nave de prata” e “Linda juventude”.

adblock ativo