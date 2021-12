Encontro gratuito reúne filarmônicas no sul da Bahia

Nos dias 13 e 14 de abril, o município de Wenceslau Guimarães recebe o Encontro de Filarmônicas do Sul, que reunirá orquestras de várias cidades baianas, como Canavieiras, São Félix, Belmonte, Cruz das Almas e Dias D'Ávila, entre outras.

O evento será realizado na Praça Nelson Davi Ribeiro. A abertura acontece no dia 13, às 20h, e a competição entre as filarmônicas ocorre no dia 14, a partir das 13h.

Os melhores grupos serão premiados com um sax soprano (1º lugar), um trompete (2º lugar), uma flauta transversal (3º lugar) e uma clarinete (4º lugar). A expectativa é que cerca de 12 mil pessoas participam do Encontro, que tem entrada gratuita.

No repertório, estarão desde músicas infantis aos clássicos dos anos 1970. O evento é organizado pela Associação Filarmônica Amigos da Música.

adblock ativo