Encontro de mulheres é realizado neste sábado no Pelourinho

A Praça Tereza Batista no Pelourinho, será palco do "Primeiro Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba", que acontecerá neste sábado 24, a partir das 16h, com entrada gratuita.

Aumentar a visibilidade das mulheres, estimular sua mobilização, ampliar suas redes de contato e unir suas forças, são só alguns dos objetivos do evento que em sua primeira edição homenageará a cantora Beth Carvalho.

Dentre vocalistas, musicistas, compositoras, produtoras, fotógrafas, cinegrafistas, DJs, técnicas de som e várias outras profissionais, estarão presentes grandes nomes da cena cultural baiana como as cantoras Juliana Ribeiro, Claudia Cunha, Lila Brasileiro, Mariella Santiago, Gal do Beco e muitas outras.

Idealizado pela cantora e sambista carioca Dorina Barros, essa encontro acontecerá simultaneamente em cidades como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Brasília, Curitiba, Londrina, Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Maceió e contará com mais de 400 artistas em todo o território nacional e será realizado uma vez ao ano.

