Encontro de heavy metal baiano anima Solar Boa Vista

Fãs do heavy metal terão a oportunidade de participar de um festival ao som de bandas do gênero na Bahia. O Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, será palco da quinta edição do Metal no Teatro. O evento, que apresenta uma mostra do heavy metal baiano, vai acontecer neste sábado, 7, às 17h, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Nesta edição, o evento terá o título 'Independence Metal' em referência à comemoração da Independência do Brasil. Fazem parte da programação as bandas Inner Call, Indominus, Electric Poison e Killing Machine, de Salvador, e MetalWar, de Feira de Santana.

