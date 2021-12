Encontro de gerações celebra o chorinho

Um programa de rádio com música ao vivo, como se fazia antigamente. Ou, mais precisamente, "na época em que o choro ocupava lugar de destaque na programação", lembra Perfilino Neto.

Esse foi o formato escolhido para o espetáculo Choro Cantado e Contado, que cumpre pauta no Teatro do Irdeb hoje e amanhã, com entrada gratuita. As apresentações homenageiam o Dia do Choro, comemorado em todo dia 23 de abril, data de nascimento de Pixinguinha.

O radialista e pesquisador baiano, que traz a história desse gênero na ponta da língua, é que vai tirar do baú curiosidades sobre as 16 músicas escolhidas para o repertório.

A execução fica a cargo do quarteto formado pelo pandeiro de Ana Tomich, o saxofone de Marcelo Bagano e os violões de Carlos Chenaud e Robson Barreto. Juntos, eles são O Choro do Uirapuru.

Da roda à academia



O grupo foi criado há quatro anos para reverenciar uma música que tem mais de 130. A relação dos músicos com o choro, porém, não é recente.

Os violonistas Carlos Chenaud e Robson Barreto tiveram o privilégio de dividir rodas e estúdios com gente do quilate de Edson 7 Cordas, que morreu em 2012 deixando escrita uma história do choro na Bahia com a fundação do grupo Os Ingênuos e do Clube do Choro.

"A roda de choro é como uma escola, só que informal. O choro dá uma capacidade de tocar um instrumento, acompanhar várias canções e preparar arranjos", avalia Chenaud, que é professor de música na Ucsal.

Barreto também levou o choro para a universidade, para pesquisar sua influência no ensino acadêmico, durante o curso de doutorado na Ufba. "Peguei um repertório de choro para trabalhar as técnicas que costumávamos trabalhar com repertório clássico. E houve um resultado positivo de evolução da sonoridade", comemora.

Choro cantado



Ana Tomich, mineira radicada na Bahia há 10 anos, assume também os vocais do grupo. "O choro é essencialmente instrumental. Muitos chorões não aceitavam que tivesse letra. Até surgir Ademilde Fonseca, que acabou se tornando a rainha do choro cantado", afirma a musicista de 31 anos, que toca choro desde os 17.

Bem mais novo que ela, aos 20 anos Gabriel Batatinha também já começa a direcionar o dedilhar do violão para essa direção. Uma das influências está na ancestralidade denunciada no sobrenome artístico - ele é neto do sambista Batatinha, que morreu em 1997.

Ao lado do pai Jorge e do tio Vavá, Gabriel já se habituou a participar de rodas de samba no bar Toalha da Saudade, casa que homenageia Batatinha no Largo dos Aflitos. A partir de amanhã, porém, a família abre espaço também para receber os amantes do choro.

A missão de atrair os ouvintes fica com o grupo Morde Pimenta, fundado pelo músico Daniel Veloso. Ele próprio, uma prova do poder de sedução do choro. "Eu era guitarrista de heavy metal. Minha praia é o rock, mas decidi ter o choro como linha de estudo", explica o dono do violão de sete cordas.

A flautista Elisa Goritz se junta ao violonista para uma temporada que ganha repeteco toda quinta-feira. "É uma reunião de músicos, não é um show. A gente toca o que pintar, dos standards aos improvisos", adianta a musicista, que também traz no currículo a criação da roda de choro que movimentou o Teatro Vila Velha de 2000 a 2010.

Completam a formação atual do Morde Pimenta outros dois jovens talentos, Saulo Tácio (pandeiro) e Peu Souza (bandolim).

Antiguidade é posto



Diga-se de passagem, tanto O Choro do Uirapuru quanto o Morde Pimenta irão prestar homenagem aos mais velhos. As apresentações preveem participação de Cacau do Pandeiro, único remanescente d'Os Ingênuos. No bar Toalha da Saudade, a roda de choro será precedida pela exibição do documentário Cacau do Pandeiro - O mundo na palma da mão, dirigido por Márcio Santos.

Perfilino Neto sugere a razão para esse universo continuar despertando o interesse de novos artistas, promovendo o encontro de gerações. "O choro é o gênero mais expressivo da música brasileira. Ele nasceu em 1879, o jazz é de 1910 e o samba é de 1916. Ou seja, o choro é o pai de todos eles", defende o radialista.

A declaração é de alguém que acumula mais de 50 anos de carreira e atualmente produz e apresenta dois programas na Rádio Educadora: Memórias do Rádio (segunda à sexta, 22h) e Encontro com o Chorinho (domingo, às 8h), único no rádio baiano dedicado ao gênero.

