Encontro de Filarmônicas vai reunir onze bandas no Dois de Julho

Os festejos de Independência da Bahia contarão com o Encontro de Filarmônicas, que chega em sua 28ª edição. O encontro vai reunir onze bandas e cinco filarmônicas no Largo do Campo Grande, em Salvador. Além disso, o evento vai contar ainda com a participação da cantora Juliana Ribeiro.

As filarmônicas 9 de Agosto, Lira Popular de Belmonte, Lyra Ciciliana, Filarmônica Ambiental e a Oficina de Frevos e Dobrados, todas baianas, participam da festa na terça-feira, 2, a partir das 18h. Já na quarta, 3, será a vez do Baile da Independência, que resgata o clima de um baile tradicional.

O Maestro Fred Dantas, coordenador do evento desde sua primeira edição, diz que na oportunidade uma variedade de ritmos serão tocados. "Além dos dobrados que são comuns nas bandas filarmônicas, vamos trazer os arranjos de artistas da Música Popular Brasileira, como Tim Maia, e até mesmo do Axé dos anos 90", afirma.

Um protocolo faz parte do encontro, primeiro toca-se os hinos Nacional, ao Dois de Julho e do Senhor do Bonfim, para que só depois o som das filarmônicas se projete em praça pública.

adblock ativo