Encontro de cantoras em homenagem a axé emociona público

A intenção era homenagear a Axé Music. E a cena registrada no final da noite desta quinta-feira, 1º, fez isso com maestria. No palco, na Praça Cayru, Comércio, nove cantoras de gerações diferentes, mas todas ligadas ao ritmo baiano reconhecido internacionalmente, cantaram juntas canções do repertório dos carnavais dos últimos 30 anos.

"Não dá nem para explicar a emoção que eu estou sentindo. É isso que é o Axé. É celebração de vida. Afirmação de um povo", destacou Daniela Mercury, a anfitriã da noite, encerramento do Reveillon 2015 no Comércio.

No palco, além dela, Sarajane, Margareth Menezes, Márcia Short, Márcia Freire, Cláudia Leite, Ana Mametto, Mariene de Castro e Danny Nascimento. Se faltaram nomes como Ivete Sangalo, Carla Visi e Gilmelândia, a homenagem não deixou de contemplar canções que fazem parte do repertório de todas elas.

Idealizada por Daniela, o encontro celebrou a participação das mulheres na Axé Musica. À capela, elas cantaram "O que é que a baiana tem". Com muita percussão, o público dançou ao som de "Canto ao pescador". A pedido de Sarajane, cantaram "Mila", em homenagem ao cantor Netinho, que está hospitalizado.

Em cerca de quatro horas de show, elas mostraram que a Axé Music, apesar de apresentar sinais de decadência, é um ritmo que faz parte da história dos baianos. Pelo menos é o que os quase 50 mil que estavam presentes pareciam garantir ao cantar cada uma das canções, liderados pelas nove vozes que fizeram da noite um espetáculo memorável.

