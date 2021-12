Encontro de Cantadores acontece no Pelourinho

A música e a poesia de diversos estados do brasileiros se encontrarão no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, entre os dias 20 e 23 de setembro. Será na segunda edição do Encontro de Cantadores no Pelô, que apresenta o melhor da cantoria e da literatura de cordel, em uma maratona com dezesseis shows e entrada gratuita.

Cantores como Maciel Melo, Juraildes da Cruz, Socorro Lira, Paulo Matricó, 4 Cabeça, Maviael Melo, Flávia Wenceslau, Xangai e Raimundo Sodré são algumas das atrações.

Confira a programação:

20/09 - 20h - Sertanilha (BA), Celo Costa (BA), João Sereno (BA), Xangai (BA)

21/09 - 20h - Dinho Oliveira (BA), Flávia Wenceslau (PB), 4 Cabeça (RJ)

22/09 - 20h - Carlos Vilela (BA), Alisson Menezes (BA), Maviael Melo (PE), Socorro Lira (PB)

23/09 - 17h - Verlando Gomes (BA), Paulo Matricó (DF), Raimundo Sodré (BA), Maciel Melo (PE), Juraildes da Cruz (TO)

