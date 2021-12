O projeto “Encontro & Africanidades” trará pela primeira vez a Salvador o grupo de funk carioca Dream Team do Passinho. O evento acontecerá nesta terça-feira, 1º, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho.

Quem também se apresentará na noite é MC Soffia e as Djs Ovelhas Negras, conhecidas por tocar na festa Batekoo. O show terá início a partir das 19h.

Na ocasião, além de música, haverá debates, feira afroempreendedora, lançamento de livro e outras atividades.

O segundo dia do projeto será na quarta-feira, 2, no Candyall Guetho Square, e receberá a baiana Juliana Ribeiro e as paulistas Tássia Reis e Mel Duarte.

O “Econtro & Africanidades” é uma realização do Desabafo Social, com direção artística de Monique Evelle e Ítala Herta. O valor arrecadado com a venda de ingressos será revertido para o desenvolvimento dos projetos da organização, que irá atuar no fortalecimento da educação e direitos humanos nas periferias durante o primeiro semestre de 2017.

Da Redação 'Encontro & Africanidades' recebe grupo Dream Team do Passinho em Salvador

adblock ativo