A MTV cravou a Maglore como aposta nacional para 2014. Fazendo um trabalho de "previsão", a emissora musical colocou a banda baiana ao lado de nomes como Mika, Trio Yeah, Sombra e Maré, dentre outras. "Sucesso de crítica e público, eles estarão nos grandes palcos de 2014", garante a emissora.

"Estou me sentindo como um tiozão concorrendo com as bandas da molecada", brincou Teago Oliveira, vocalista e guitarrista da Maglore. Ele ficou feliz com a lembrança da emissora, mas reconhece que não será a banda mais votada - já que o público pode votar positivamente ou negativamente nas apostas. "O grande barato é o nome estar ali e ter o reconhecimento. Mas essas votações são muito complicadas porque a gente não tem tempo de passar o dia votando", afirmou.

Formada ainda por Felipe Dieder (bateria e voz) e Rodrigo Damati (contrabaixo e voz), a Maglore já começou a esquentar as turbinas em 2014. Na próxima sexta-feira, 24, se apresenta no Portela Café, às 22h, tendo como convidada a banda Pirigulino Babilake. Em fevereiro, lança o clipe da música Espelho de Banheiro, que contou com a participação da ex-BBB Angélica Morango.

Ainda este ano, a Maglore espera arrecadar fundos para gravar o terceiro álbum da carreira. "Seria legal se a gente conseguisse lançar um novo trabalho a cada ano, pois temos músicas para isso", contou. A banda ainda planeja a gravação de um DVD e uma turnê internacional. A banda pode não ser a mais votada da MTV, mas trabalho não vai faltar para este ano.

Assista abaixo ao clipe de Demais Baby

Bruno Porciuncula Emissora musical coloca Maglore como aposta nacional de 2014

